“Stress? Niet echt. M’n kleine broertje daarentegen...”: hoe jeugdig middenveld Antwerp bij de hand moet nemen in Griekse heksenketel

Lange vakantie achter de rug? Zo geraak je in geen tijd door je overvolle mailbox

Heb je zonet van een wekenlange vakantie genoten? Heel fijn, maar mogelijk staat je dan wel een overvolle mailbox op het werk te wachten. Voor veel werknemers is die teller op nul krijgen één van de prangendste en tegelijk ook meest tijdrovende taken na hun verlof. Jobat.be legt je met een handvol tips uit hoe je je digitale postvakje in een vingerknip opnieuw op de rails krijgt.