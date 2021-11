Stilaan crisis bij Antwerp, druk op Priske groeit: “Maar het draait niet om mij”

AntwerpMogen we stilaan de crisis afroepen bij Antwerp? Na een reeks mindere prestaties in de competitie, de bekeruitschakeling tegen Westerlo en nu de bijna-uitschakeling in Europa zal voorzitter Paul Gheysens zich wel eens achter de oren krabben. Automatisch komt trainer Brian Priske meer onder druk te staan. “Ik snap dat er nu vragen over mijn positie worden gesteld, maar het draait niet om mij”, aldus Priske.

Vooreerst dit: Brian Priske is een positivo. Hoewel Antwerp tegen Fenerbahçe bij de rust al 0-3 achter stond en drie tegengoals al te makkelijk weggaf, had de 44-jarige Deen toch ook goede dingen gezien.

“Ik ben het er niet helemaal mee eens dat we een slappe eerste helft afleverden”, verkondigde Priske tijdens de persconferentie na de match. “Ik vond ons zelfs sterk aan de partij beginnen. Bij momenten zetten we Fenerbahçe ook goed vast met hoge druk, maar het klopt wel dat we op bepaalde sleutelmomenten het niet goed deden in verdedigend opzicht. We werden paar keer afgestraft op de tegenaanval. Dat had overigens ook te maken met de kwaliteit van de tegenstander. Fenerbahçe heeft veel kwaliteit.”

Volledig scherm © Photo News

Na de rust liep het wat beter voor Antwerp, maar dat kwam natuurlijk ook omdat Fenerbahçe het welletjes vond. Priske bracht aan de rust ook Dorian Dessoleil en schakelde over naar een vijfmansverdediging. “Gezien het verloop van de eerste 45 minuten leek het me verstandig om wat extra defensieve zekerheid in te bouwen. De match was halfweg eigenlijk gespeeld, maar we wilden dan toch nog graag de tweede helft winnen. Ik denk trouwens dat we dat ook hebben gedaan”, merkte Piske op. “Los daarvan is het eindresultaat natuurlijk erg ontgoochelend.”

Allemaal goed en wel, maar intussen ligt Antwerp dus al uit de beker en staat men nu op een zucht van de Europese eliminatie. In de competitie werden al aardig wat punten gepakt, maar in het spel kon de Great Old vooralsnog te weinig overtuigen. We kunnen ons natuurlijk vergissen, maar het lijkt ons onwaarschijnlijk dat ze in de bestuurskamer op de tafels staan te dansen. Een mens mag er niet aan denken wat er met Priske zou kunnen gebeuren als Antwerp zondag ook nog eens de boot in gaat tegen Anderlecht.

“Ik begrijp dat er vanuit de pers vragen komen omtrent mijn positie. Fair enough dat jullie die vragen te stellen”, gaf Priske aan. “Maar ik voel geen extra druk. Ik leg mezelf immers al zo veel druk op dat deze situatie voor mij niks verandert. Ik blijf onder deze omstandigheden de zelfde persoon en ik blijf op de zelfde manier werken. Ik heb het al een paar keer gezegd en zal het nog één keer herhalen: het draait hier niet om mij, maar om Antwerp.” Hoe dan ook: om de rust in de Antwerpse tent enigszins te bewaren, kan het er zondag tegen Anderlecht toch maar beter ‘boenk’ op te zijn.

Lees ook.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © BELGA