Stengs krijgt in beroep mildere straf: Antwerp-speler drie wedstrijden geschorst en één met uitstel

Antwerp INTERVIEW. Ant­werp-CEO Sven Jaecques over een alweer woelig jaar: “Het is nóóit rustig. Dat hoort bij het DNA van deze club”

“Op de Bosuil wordt gezegd: ‘Als het té rustig is, val je in slaap.’ Dan zit je te veel in een comfortzone - nooit goed.” Sven Jaecques (41), CEO van Antwerp en lid van de Taskforce die zich bezig houdt met de zoektocht naar een nieuwe bondscoach, overloopt het jaar van de Great Old. “Dat Van Bommel ook met Racing Genk sprak? Hij heeft de goede keuze gemaakt.”

25 december