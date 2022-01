Sporteconoom buigt zich over achtste kapitaalsverhoging van Gheysens bij Antwerp: “Als hij ooit zou verkopen, gaat de club hem meer opbrengen”

AntwerpEen achtste kapitaalsverhoging in minder dan vijf jaar: voorzitter/eigenaar Paul Gheysens pompte nóg eens 21,6 miljoen euro in Antwerp, waardoor het totaalbedrag van zijn investeringen al bijna 70 miljoen bedraagt.

Het is Paul Gheysens menens. De man achter bouwbedrijf Ghelamco wil met Antwerp de voetbaltop bestormen en kijkt daarbij niet op een miljoentje. In het Staatsblad viel te lezen dat Gheysens eens te meer extra kapitaal inbracht in de Great Old. Zo werd voor 13,6 miljoen schulden aan Gheysens omgezet in aandelen. Daar bovenop stelt Gheysens 8 miljoen extra ter beschikking voor de verdere uitbouw van Antwerp. “Positief nieuws”, valt te horen op de Bosuil. Omdat de regels van de Financial Fair Play in de coronaperiode door de UEFA werden versoepeld, gaan de recente kapitaalsverhogingen in principe geen negatieve consequenties hebben voor Antwerp.

Op onze vraag boog sporteconoom Thomas Peeters, die bovendien supporter is van Antwerp, zich over de kwestie. “Er zijn twee kanten aan de zaak”, vertelt Peeters. “Antwerps laatste jaarrekening werd nog niet neergelegd, maar ik vermoed dat er - net als in de voorgaande jaren - opnieuw een operationeel verlies zal zijn geboekt. Aannemelijk is dat een deel van de ingebrachte centen dient om die verliezen af te dekken, waar je op zich bepaalde bedenkingen bij kan hebben. Anderzijds zit Antwerp nog steeds in een opbouwperiode, zowel sportief als extrasportief.”

Vestzak-broekzak

“Het is logisch dat die opbouw gepaard gaat met investeringen. Natuurlijk zou het goed zijn als die investeringen binnen dit en een paar jaar beginnen te renderen”, gaat Thomas Peeters verder. “Er is bij Antwerp een groot potentieel aanwezig. Eens het nieuwe stadion er helemaal staat, moet de club in staat worden geacht om de ambities waar te maken met de middelen die ze zelf genereert. In afwachting daarvan zal Paul Gheysens wellicht nog wel eens moeten bijspringen. Antwerp heeft het geluk dat het een eigenaar vond die dat ook kan dragen. Tegelijk kan je je afvragen hoe wenselijk het is dat een club zo afhankelijk wordt van één persoon. Maar dat is een debat dat bij quasi al onze profclubs kan worden gevoerd.”

“Dat Gheysens schulden omzette in kapitaal is vestzak-broekzak-operatie”, merkt Thomas Peeters ten slotte nog op. “Als hij ooit zou beslissen om Antwerp te verkopen, gaat de club hem meer opbrengen zonder schulden dan met.” Sowieso is Antwerp nu al véél meer waard dan toen Gheysens zijn intrede deed. Directe verkoopplannen lijkt de West-Vlaamse zakenman echter niet te hebben. Integendeel, Gheysens heeft de voetbalmicrobe te pakken en klikt zich alsmaar meer vast aan zijn ploeg.

