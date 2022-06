Spits Vincent Janssen wil prijzen pakken met Antwerp: “Na gesprek met Overmars was ik meteen enthousiast. En ik ben alleen nog enthousiaster geworden”

Antwerp“Wat ik het meest ga missen aan Mexico? Het weer.” Vincent Janssen (28) sprak voor het eerst als de nieuwe spits van Royal Antwerp FC. “Ik móet presteren. Maar dat is overal zo in het leven.”

Even verstarde zijn blik.

Werd het iets nijdiger.

Journalist: “Jouw stats in Mexico waren niet fenomenaal. Je scoorde niet bijzonder veel. Hoe komt dat? Kreeg je misschien een iets andere rol toebedeeld door de coach?”

- Janssen: “Heb jij de wedstrijden gezien?”

Journalist: “Neen. Maar moeten de mensen hier zich daar zorgen om maken?”

- Janssen: “Moet jij dat?”

Journalist: “Ik niet.”

- Janssen: “Nou, ik ook niet.”

Journalist: “Hoeveel goals wil je maken? Heb je jezelf een target opgelegd?

- Janssen: “Neen, dat doe ik nooit.”

De opmerking over zijn statistieken klopte trouwens wel.

Want Janssen scoorde slechts vijftien keer de afgelopen drie seizoenen. In Mexico klinkt het dat de Nederlander “wisselvallig” presteerde. En dat hij “nogal veel geblesseerd” was.

Dat zorgde ervoor dat Janssen nooit een onbetwiste titularis was bij Monterrey. En dat hij er eigenlijk ook niet echt aanvaard werd door de fans.

Quote Het voetbal in Mexico was heel fysiek, heel verdedi­gend ook. Soms voetbal je op hoogte, uitwed­strij­den speel je voor pakweg negentig­dui­zend fans. Een mooie ervaring. Vincent Janssen

Zelf heeft hij echter niets dan goede herinneringen aan zijn passage in Mexico. “Het zijn drie mooie jaren geweest”, zei hij tijdens zijn voorstelling. “Het is trouwens best een sterke competitie. Onze ploeg telde tien of elf internationals – het niveau was heel goed. De manier van spelen is er wel helemaal anders. Heel fysiek, heel verdedigend ook. Soms voetbal je op hoogte, uitwedstrijden speel je voor pakweg negentigduizend fans. Ik vond het een mooie ervaring. Zoiets neem je mee naar de toekomst. Maar dit was het juiste moment om terug de stap te zetten richting Europa.”

Ups en downs

Waarna Janssen het even had over de periode vóór zijn avontuur bij Monterrey. Toen hij bij onder meer Tottenham voetbalde. En ook daar had de spits moeite om zich door te zetten. “Ach er is in die zes jaren (na zijn vertrek bij AZ, red.) wel wat gebeurd. Ik had mijn ups en downs als persoon en als voetballer. Ik heb de nodige dingen meegemaakt en ben volwassener geworden.”

Janssen trainde gisteren voor het eerst mee bij Antwerp. “Fijn om weer lekker aan de bak te gaan”, lachte hij. Naar eigen zeggen heeft hij de voorbije weken “de juiste afwegingen” gemaakt. Het discours van de Great Old overtuigde hem. “Als ik zie welke plannen ze hebben met deze club… De gym, het stadion… Dat is indrukwekkend. Ik wil er graag deel van uitmaken. Iedereen hier heeft dezelfde ambitie. Europees spelen, kampioen worden. We kunnen de komende tijd enkel nog groeien. Of ik hier was geweest zonder Van Bommel en Overmars? Dat weet ik niet. Het eerste contact werd gelegd met Overmars. Dat ging soepel en vlot. Weet je: ik was snel enthousiast en ik ben alleen nog enthousiaster geworden.”

Twee miljoen euro

Het loonbriefje van Janssen is al even indrukwekkend als het discours van de Great Old. Hij zou rond of zelfs meer dan twee miljoen euro verdienen op de Bosuil. Dat zorgt er ook voor dat de druk en de verwachtingen hooggespannen zijn. “Ik ben daar klaar voor. Die druk voel ik eigenlijk niet. Ik zie het zo: de mensen binnen de club zijn het belangrijkste. Natuurlijk worden er dingen verwacht en moet je presteren. Maar dat is overal zo in het leven. Jullie moeten straks ook thuiskomen met een stukje. Wees gerust, ik ben een supergemotiveerde spits.”

Janssen ziet Antwerp niet als een stap terug of een tussenstap naar hogerop. “Ik wil hier iets neerzetten. Mijn eigen naam maken ook.”

Quote Mezelf omschrij­ven? Sterk. Iemand die het team kan helpen. Balvast en tweebenig. Ik kan scoren met links en met rechts, ik ben goed in de combinatie. Nu ja, ik zal het moeten laten zien in de wedstrij­den, hé. Vincent Janssen

Zo kan de Nederlander zijn hectische weken – interlands met Oranje, getrouwd met zijn Mexicaans-Amerikaanse vriendin en zijn transfer – afsluiten en zich stilaan settelen in Antwerpen. “Mijn vriendin komt zeker mee. Het zal aanpassen zijn voor haar. (lachje) Maar dat is een beetje hoe het gaat in deze job.”

Journalist: “Hoe zou je jezelf omschrijven als spits?”

- Janssen: “Sterk. Iemand die het team kan helpen. Balvast en tweebenig. Ik kan scoren met links en met rechts, ik ben goed in de combinatie. Nu ja, ik zal het moeten laten zien in de wedstrijden, hé.”

Journalist: “Vergroot deze transfer jouw kansen op het WK in Qatar?”

- Janssen: “Ik zal moeten presteren om in beeld te komen. Ik bekijk het stap voor stap.”

Journalist: “Nog een laatste vraag. Wat ga je het meeste missen aan Mexico?”

- Janssen: (lacht) “Het weer. Zonder twijfel. Die keuze is heel gemakkelijk. (denkt na) Ik heb ginder ook een heleboel nieuwe mensen ontmoet en veel vrienden gemaakt. Bovendien heeft Monterrey me altijd goed behandeld. Maar ik heb zin om nieuwe prijzen te winnen.”

