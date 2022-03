“Signaal geven dat wij niet denken zoals het Antwerp-bestuur”: sponsors gooien de handdoek na aanstelling Marc Overmars

AntwerpSelect Group, een humanresourcesonderneming, is volgend seizoen niet langer sponsor van voetbalclub Antwerp. Het bedrijf kan zich niet vinden in de aanstelling van Marc Overmars als directeur voetbalzaken en de bijhorende communicatie. Later op de dag maakten ook premium-sponsor Federale Verzekering en havenbedrijf Descroes bekend dat ze de samenwerking per direct stopzetten.

“Wij zijn ten zeerste verbaasd over deze beslissing. Als vaste partner en sponsor van RAFC werden wij vooraf niet geconsulteerd noch geïnformeerd”, klinkt het in een mededeling van Select Group. “De keuze om de heer Overmars, die recentelijk werd beschuldigd van herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag en waartegen momenteel nog een onafhankelijk onderzoek loopt in Nederland, nu reeds te benoemen, druist rechtstreeks in tegen de waarden en normen van onze Select Group.”

“Wij geloven nochtans oprecht dat elk mens na een bewuste periode van zelfreflectie tot inzicht kan komen en een tweede kans kan verdienen. We betreuren het dan ook ten zeerste dat men tijdens de persconferentie het moment voorbij liet gaan om sereen, behoedzaam en weloverwogen te getuigen van dit proces van zelfreflectie en het verworven inzicht, noch door de directie van RAFC noch door de heer Overmars zelf. Enige zorgvuldigheid in de communicatie of het kies omgaan met de problematiek hebben wij eveneens niet gehoord of gezien.”

“Als Select Group hebben wij dan ook beslist om ons partnership met RAFC niet te zullen vernieuwen voor het seizoen 2022 – 2023.”

Twee sponsors zetten contract stop

Nadat Select Group als eerste bekend maakte dat het zijn partnership met Antwerp na dit seizoen opzegt, volgde ook Descroes, onderdeel van de Intreso-Group. Het havenbedrijf (gespecialiseerd in fytosanitaire behandelingen en ongediertebestrijding) is al drie jaar partner van de club, maar trekt er nu dus de stekker uit.

“We hebben deze ochtend aan Antwerp laten weten dat we het contract stopzetten”, vertelt mede-eigenaar Maxim Van Hoorebeeck. “We hebben de voorbije jaren werk gemaakt van professionalisering, waarden en normen en meer vrouwen op de werkvloer. Wij willen een duidelijk signaal geven dat wij niet denken zoals het Antwerp-bestuur. We hebben op dit moment nog een overeenkomst van twee jaar met de club. Maar zelfs al leggen zij een boete op voor het verbreken van ons contract, dan nog houden wij het been stijf. Het is jammer dat de aanstelling van Overmars niet eerst besproken is met de sponsors. Ook commercieel vind ik het een slechte keuze.”

Select Group en Descroes behoren niet tot de grote sponsors van Antwerp - zoals Ghelamco of Heylen Vastgoed -, maar ze zijn/waren wel een partner. De Federale Verzekering is wel een premium-sponsor en dus een belangrijke partner van de Great Old. Ook dat bedrijf besliste - net als Descroes - om de samenwerking per direct stop te zetten.

Volledig scherm De sponsorpiramide van Antwerp. © Antwerp

Niet gehoord

De sponsors van Antwerp werden niet gehoord over het aantrekken van Overmars. Meteen na het nieuws reageerden ze voorzichtig. Zo vertelde Cedric Vanhencxthoven van Heylen Vastgoed, een belangrijke sponsor: “We kunnen op dit moment moeilijk een standpunt innemen. Ik begrijp dat iedereen verrast is over de snelheid van zijn terugkeer in het voetbal. Ik hoop dat de club en de voorzitter een goeie inschatting maken.”

Ook ziekenhuisgroep ZNA stopt samenwerking Ook de Antwerpse ziekenhuisgroep ZNA – de grootste van Vlaanderen - zet de samenwerking met Royal Antwerp FC voorlopig stop. “De samenwerking met de club hebben we altijd ten zeerste gewaardeerd”, reageert ZNA-woordvoerder Tom Van de Vreken. “Als we onze duizenden medewerksters en honderdduizenden patiëntes in de ogen willen blijven kijken, kunnen we het niet maken om hiermee door te gaan. Respect en professionaliteit zijn twee van onze kernwaarden. Die waarden trekken we door in de contacten met en keuze van onze partners.”

Volledig scherm Marc Overmars tijdens z'n voorstelling als nieuwe directeur voetbalzaken van Antwerp. © BELGA