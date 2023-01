Royal Holland FC: ze zijn al met 13 of hoe het rood-wit van Antwerp steeds meer oranje kleurt

Jupiler Pro League Antwerp zet dankzij Balikwisha en discutabe­le penalty Gent zonder veel problemen opzij en komt naast Union

Antwerp heeft zaterdagavond gedaan wat het moest doen. In een redelijk spektakelarme topper versloeg het AA Gent met 2-0. De 1-0 kwam al vroeg via Balikwisha, Janssen trok de zege over de streep vanop de stip. Over die penalty zal wel nog wat inkt vloeien.

9 januari