Ritchie De Laet vertelt openhartig over woelige jeugd: “Zelfs een nacht in de cel doorgebracht”

AntwerpRitchie De Laet maakt vanavond een opvallend optreden in het Tv-programma Kantine, op Play Sport Open. Het boegbeeld van Antwerp vertelt aan interviewer Eric Goens onder meer openhartig over zijn bij momenten woelige jeugd. “Ik was geen brave jongen”, aldus De Laet. “Op een gegeven moment heeft mijn papa me zelfs aangegeven bij de politie.”

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Kantine ontvangt Eric Goens Antwerp-verdediger Ritchie De Laet in zijn Kantine. Goens gaat niet alleen dieper in op De Laets voetbalavonturen bij clubs als Manchester United en Leicester City, ook de jeugdjaren van de Antwerpse publiekslieveling komen aan bod.

“Ik ging niet graag naar school en was er niet goed in”, verklapt De Laet in Kantine. “In mijn gedachten zat altijd: ik word profvoetballer. Daarom deed ik ook niks op school. Ik was geen brave jongen. Toen ik een jaar of dertien was, ging ik met enkele vrienden – die nu geen vrienden meer zijn – er vandoor met een camionette die los was en waar de sleutels in lagen. Ik botste op een borduur en ramde twee geparkeerde auto’s, waarna we gingen lopen.”

“We dachten er mee weg te komen. Maar iemand die mijn ouders kende, had me zien rijden en belde naar ons thuis. Daarop kwam mijn papa mij van school halen. Mijn papa zei toen: ‘Ik ga u moeten aangeven. Dat gaat niet anders’. Ik heb toen zelfs een nacht in de cel moeten doorbrengen. Nadien gaf de jeugdrechter me een werkstraf. Ik moest ook bij een praatgroep gaan en een geldboete betalen.”

En nog had De Laet zijn lesje niet geleerd. Tot zijn zeventiende durfde hij immers ook regelmatig een jointje roken, zo vertelt hij aan Eric Goens. “Mijn ouders hadden wel iets door, denk ik. Alleen wisten ze niet hoe erg het was. Ik rookte drie, vier keer per week. Waardoor ik wakker ben geworden? Toen ik op mijn zeventiende voor het eerst werd geselecteerd voor de eerste ploeg van Antwerp, een cupmatch op Lierse, moest ik een drugstest ondergaan en werd ik gepakt. Nadien werd ik drie maanden geschorst. Toen wist ik: nu moet ik kiezen en heb ik de knop omgedraaid.”

De volledige aflevering van Kantine is vrijdagavond vanaf 22.30 uur te zien op Play Sports Open.