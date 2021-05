Ritchie de Laet openhartig : “Ik ben helemaal geen agressieve zot” (al wou hij wel eens ‘doorgaan’ op Vormer)

Het rustige Zoersel, in de groene Antwerpse rand. Heerlijk wonen hier, weten ook Ritchie De Laet en Thané Anthoni. Samen met hun dochtertjes Lilly (10) en Olivia (5) verhuisden ze vorig jaar. Olly, een Engelse cockerspaniël, houdt de wacht, en gromt als we hem aaien. “Pas maar op, want hij durft. En hij heeft dat alleen met mannen, raar hé?” We zetten ons aan tafel tegenover Ritchie en Thané. High school sweethearts sinds hun zestien. Vijftien jaar samen, waarvan bijna 9 getrouwd. Leerden elkaar kennen op MSN Messenger. Voor al wie jonger is dan pakweg 30: dat was een basic chatprogramma op de computer, een soort Whatsapp, maar dan zonder gsm-nummer, maar met e-mailadres.