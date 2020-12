Refaelov staat voor prestigeduel, en zondag wacht Club: “Op mijn best, dankzij Leko”

Antwerp Ivan Leko aan de vooravond van match tegen Tottenham: “Met heel veel geluk hebben we een kleine kans”

9 december “Dit is een groot moment voor onze club, voor elke speler, je krijgt niet elke vijf minuten de kans om tegen de leider in de Premier League te spelen.” En of Ivan Leko aftelt naar morgenavond 21 uur. “Maar met alle respect tegenover Tottenham, we zijn hier met de hoop op een resultaat. Misschien hebben zij een mindere dag en wij een fantastische, zodat we nog eens kunnen verrassen.”