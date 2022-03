RECONSTRUCTIE. Twee weken na Overmars’ ontslag zaten Paul en Michael Gheysens al bij hem thuis op de sofa

AntwerpOp zondag 20 februari verloor Antwerp van KV Mechelen. De Great Old had baat bij een nieuwe sportieve leider, vond de familie Gheysens. Amper één dag later klopten vader Paul en zoon Michael aan bij Marc Overmars in Epe. Een blik achter de schermen in hoe de meest gewilde en later meest omstreden sportieve directeur van Europa op de Bosuil is beland.