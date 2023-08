REACTIES. Vermeeren: “Denk dat we nu wel feestje mogen vieren” - CEO Sven Jaecques: "Dit is historisch”

Vermeeren: “We weten dat we defensief heel sterk staan”

Arthur Vermeeren hielp de straffe 1-2-zege op AEK over de streep trekken: “Van vorig seizoen wisten we dat als we als ploeg vechten, we er altijd wel uitkwamen en een paar kansjes kregen. Vandaag hebben we die kansen fantastisch afgewerkt. Bij 1-1 was er eigenlijk geen paniek. Ik denk dat iedereen er vrij rustig onder bleef. We weten dat we als ploeg defensief heel sterk staan. Ik denk dat we nu toch een klein feestje mogen vieren.”