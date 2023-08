REACTIES. Aanvoerder Toby Alderweireld: “We hebben er het maximale uitgehaald”

Matchwinnaar Vincent Janssen was, gezien de omstandigheden, tevreden met de 1-0-overwinning in de heenwedstrijd tegen Athene. “Het was een lastige wedstrijd, zeker omdat we met tien man vielen. Na rust was het overleven, maar dat hebben we ook gedaan. Jammer dat we uit die paar momentjes op de tegenaanval niet meer konden puren. We hebben zo hard geknokt voor dit resultaat, maar dat kunnen wij ook als ploeg. De uitgangspositie had beter kunnen zijn, maar ook slechter.” Janssen weet dat het volgende week nog lastig wordt in Griekenland. “Dit AEK is een hele gevaarlijke ploeg. Het worden negentig hectische minuten, maar we gaan er vol voor.”