Radja Nainggolan na één dag ziekte weer op training: “Zal antwoorden op het veld van zodra ik de kans krijg”

ANTWERP“Ik heb er tot nu toe écht alles aan gedaan om te mogen terugkeren in de A-kern en ik zal dat blijven doen.” Radja Nainggolan blijft hopen op een nieuwe kans bij Antwerp, nadat hij er na enkele incidenten naar de B-kern werd verwezen. Voorzitter Paul Gheysens was gisteren in een interview met deze krant scherp voor de middenvelder , die na één dag ziekte wel weer gewoon aansloot op training.

KIJK. Nainggolan wordt al vapend gespot op de bank

Antwerp voetbalde zondag tegen Anderlecht weinig tot geen uitgespeelde kansen bij mekaar. Wingers Balikwisha en Stengs konden zich amper doorzetten, terwijl spelmaker Ekkelenkamp onbestaande was. ’t Was het soort wedstrijd waarin Radja Nainggolan als invaller misschien een verschil had kunnen maken, met een splijtende pass of een schot uit de tweede lijn. Maar de voormalige Rode Duivel zit sinds half oktober in de B-kern. Daar meldde hij zich gisterochtend, maar Nainggolan werd na overleg met de clubdokter huiswaarts gestuurd. Radja bleek ziek en niet in staat om te trainen. Vandaag is hij alweer terug, de ziekte was met andere woorden van korte duur.

Quote Radja heeft bepaalde keuzes gemaakt die hem min of meer onmogelijk maakten in de groep. Het is een spijtige verspil­ling van talent Antwerp-voorzitter Paul Gheysens

Afgaande op de woorden van Paul Gheysens zal er wel niet snel verandering komen in Radja’s situatie in de B-kern. “Ik beslis daar niet alleen over. Ik wil ook niemand afbreken, maar ik mis wat engagement bij Radja”, aldus Gheysens. “Hij is niet helemaal gefocust op het voetbal. Dan heb ik het voor alle duidelijkheid niet over het bedrijfje dat Radja zopas oprichtte, maar over zijn inzet en gedragingen in zijn totaliteit. Er zijn ook een paar dingen gebeurd – in de eerste plaats het rijden zonder rijbewijs – die niet in overeenstemming zijn met de voorbeeldfunctie die Radja heeft. Hij heeft bepaalde keuzes gemaakt die hem min of meer onmogelijk maakten in de groep. Het is een spijtige verspilling van talent. Zowel voor Radja als voor de club is dit eigenlijk erg jammer.”

Volledig scherm © Photo News

Vroegtijdige scheiding?

In de gegeven omstandigheden lijkt het voor alle partijen beter dat Nainggolan tijdens de komende wintermercato andere oorden opzoekt. ‘Il Ninja’ zou Antwerp naar verluidt een miljoen of twee aan loon kosten op jaarbasis en momenteel is het rendement dus nihil. Anderhalf jaar geleden liet voorzitter Gheysens nog uitschijnen dat hij liever 2 miljoen betaalde voor Radja dan 3 miljoen voor Hans Vanaken, maar dat is ongetwijfeld al achterhaald. Nainggolan zelf liet afgelopen zomer in een interview dan weer verstaan dat hij het zou zien zitten om zijn aflopende contract te verlengen. Een paar maanden later is de kans op een vroegtijdige scheiding een pak groter dan die op een verlengd huwelijk.

Nainggolan: “Zal antwoorden op het veld van zodra ik de kans krijg” In een exclusieve reactie aan onze redactie zegt Nainggolan te blijven hopen op een nieuwe kans bij de Great Old. “Ik hou van Antwerp. Ik respecteer de voorzitter. Ik heb er tot nu toe écht alles aan gedaan om te mogen terugkeren in de A-kern en ik zal dat blijven doen. Uit respect voor de voorzitter ga ik niet reageren op zijn interview. Ik zal antwoorden op het veld van zodra ik de kans krijg. Ik kan niet wachten om mijn ploegmaats bij Antwerp te helpen en winnaarsmentaliteit te etaleren.”

Volledig scherm Gheysens naast Overmars. © Photo News