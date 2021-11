Radja Nainggolan: “Ik zei tegen de jonge gasten dat ze naar mij moesten luisteren en dat het dan wel goed zou komen”

Een zege was een must voor Antwerp tegen Anderlecht. Er stond behoorlijk wat druk op de ketel en dan ging de blik na de 3-0-nederlaag tegen Fenerbahçe naar Nainggolan. “Normaal zou ik pas na de interlandbreak weer in competitie komen, maar na die match tegen Fenerbahçe hebben we met de dokters en de club besloten om iets te riskeren. En voila, het heeft goed uitgepakt”, vertelde Nainggolan.

Dat het goed uitpakte was een understatement. Nainggolan bracht grinta in de ploeg én was een rustpunt voor de jongere middenvelders rond hem. “Fysiek kan het nog beter, maar ik heb de jonge gasten veel bijgestuurd. Dat is wat ik wil brengen. Ik heb hen gezegd: gewoon luisteren naar mij en alles komt goed. Het zijn goeie voetballers, maar tactisch zijn ze nog te speels.”

Nainggolan zag zijn prestatie beloond met de trofee voor Man van de Match, zelf wees hij vooral naar het collectief. “Ik denk dat we vandaag een goeie wedstrijd hebben afgewerkt. Voetballend speelden we Anderlecht een paar keer goed weg en zelf gaven we weinig weg. Het is een verdiende overwinning. Die twee ballen op de lat? Het sloeg wat tegen, hé. Neen, die goal zal wel nog komen.”

Ritchie De Laet: “Hebben laten zien dat we als één geheel achter coach staan”

Samen met Nainggolan was ook Ritchie De Laet één van de sterke mannen bij Antwerp. “We hebben eindelijk laten zien wat iedereen bij Antwerp het beste kan:mentaliteit tonen. Vechten als het moet en mooi voetbal wanneer het kan. We zijn er een paar keer mooi uitgekomen met enkele mooie acties. Die eerste goal was mooi gespeeld. Maar ik denk dat we vooral gestreden hebben vandaag voor elke tweede bal. En dat is wat ik heb gemist tegen Cercle, Fenerbahçe en Westerlo. Daar was geen strijd, en dat heb ik vandaag eindelijk teruggezien.”

Het bestuur had een reactie gevraagd en dus zat er flink wat druk op de ketel voor coach Brian Priske. De Laet: “Ik hoop dat we vandaag hebben laten zien dat we als één geheel achter onze coach staan, dat we echt geloven in wat de coach wil brengen. En dat het niet alleen de coach z’n schuld is als het niet draait, het is ook onze schuld. We moeten ook in de spiegel durven kijken. We staan nog altijd als één blok achter de coach.”

“Iedereen praat over ‘crisis’, maar in de competitie staan we er wel. Het spel is niet altijd even perfect, maar we halen de punten wel. Die wedstrijd op Westerlo, dat kan gebeuren. Die tegen Fenerbahçe was er eentje om snel te vergeten. Daarom was het belangrijk om vandaag te laten zien dat we nog altijd Antwerp zijn en dat het moeilijk is om naar hier te komen.”

