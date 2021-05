Priske wil Antwerp met hoge pressing laten spelen: “Ik verwacht veel van mezelf, maar ook van mijn spelers”

Gevraagd naar zijn favoriete speelstijl, is de gewezen verdediger van Genk en Club Brugge duidelijk. “Een goeie defensie is belangrijk, maar ik wil het liefst aanvallen met veel spelers. Met een hoge pressing, met heel veel kracht en intensiteit. Ik verwacht veel van mezelf op dat vlak, maar ook van de spelers. Als we die inzet op het veld telkens laten zien, creëren we een band met de fans. De passie van de fans van Antwerp, is me bijgebleven.”