Priske maakt tussenbalans van Antwerps oefenkamp: “Hoge verwachtingen voor deel twee van seizoen”

Het is momenteel een graad of 17 in de Portugese Algarve, waar Antwerp zich klaarstoomt voor de belangrijkste maanden van het voetbalseizoen. De eerste vier dagen van het Antwerpse winterkamp zijn alvast voorspoedig verlopen.

“We hebben hier al in prima omstandigheden uitstekend kunnen trainen”, vertelt Brian Priske. “Blessures hebben we nog niet gehad en met Benson missen we slechts één speler door corona. De andere jongens die vlak voor de winterstop besmet raakten (waardoor de match op Kortrijk werd uitgesteld, red.), ondervinden geen hinder meer. Er is dus weinig reden tot klagen. Dat onze oefenmatch tegen Servette Genève in het water viel (door coronabesmettingen bij de tegenstander, red.) is vervelend, maar ook niet meer dan dat. We gaan nu dan maar onderling een wedstrijd spelen. Daarin zal de intensiteit ook wel hoog genoeg liggen.”

Ik heb veel vertrouwen in mijn kern. In die zin ben ik dan ook niet meteen vragende of eisende partij voor bijkomende spelers in januari. Brian Priske

Toen Antwerp maandenlang in een stramien van twee matchen per week zat, was er tussendoor vaak weinig tijd om op training accenten te leggen. In die zin vindt Priske het oefenkamp een verademing. “We hebben nu wat meer ruimte om de conditie verder aan te scherpen en te werken aan de onderlinge connecties op het veld”, aldus Priske. “Ik hou alleszins een goed gevoel over aan de voorbije dagen. Of we na de winterstop het allerbeste Antwerp gaan zien? Ik was over onze eerste maanden ook al best tevreden, hoor. We hebben toch aardig wat punten gehaald. Tegelijk ben ik zeker dat we nog beter kunnen. Ik ga deel twee van de competitie dus met hoge verwachtingen tegemoet.”

Dat HLN-huisanalist Marc Degryse vlak voor Nieuwjaar voorspelde dat Antwerp buiten de top vier zou kunnen vallen, doet Priske zijn schouders ophalen. “Ik heb respect voor ieder zijn mening, maar ben eerlijk gezegd niet bezig met wat de experts zeggen”, beweert de Deen. “Pas op, de Belgische competitie is sterk en er is veel concurrentie, dat besef ik. Maar nogmaals: ik heb veel vertrouwen in mijn kern. In die zin ben ik dan ook niet meteen vragende of eisende partij voor bijkomende spelers in januari. Bij Antwerp weet je natuurlijk nooit, maar we hebben al heel wat gedaan in de zomermercato. Met het spelersmateriaal dat er is, kunnen we ver geraken.”

