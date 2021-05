Priske komt met een prijs: Antwerp zou 1 miljoen euro betalen voor nieuwe T1, ook nog toekomst voor Vercauteren op Bosuil?

Terug in België. Niet in Limburg of Luik, maar in Antwerpen. Brian Priske tekende dit weekend voor twee seizoenen bij de Great Old, nadat eerder ook Genk en Standard de Deen wilden inlijven. Genk in februari nog, na het vertrek van Jess Thorup. Priske bleek op dat moment echter financieel onhaalbaar, waarop John van den Brom werd aangetrokken. En toen Standard vorig jaar in zee ging met Philippe Montanier was Priske ook daar in beeld. Hij was naar verluidt eerste keuze van Michel Preud’homme, maar kon het niet maken om Midtjylland op dat moment, in volle titelstrijd, te laten zitten. Het financiële plaatje klopte ook niet. Iets wat nu duidelijk wél het geval is. Volgens Deense bronnen betaalt Antwerp een afkoopsom van omgerekend een miljoen euro aan Midtjylland (Priske lag er nog tot 2023 onder contract), maar op de Bosuil spreekt men van een lager bedrag.