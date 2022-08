PORTRET. Schoonzoon van Frank de Boer en verleden als babymodel: wie is Calvin Stengs, de nieuwe rechterflank van Antwerp?

JUPILER PRO LEAGUE Van Seck tot Lamkel Zé: Antwerpse B-ploeg is liefst 12,5 miljoen waard (en da’s drie miljoen meer dan Seraing)

Ondanks de Europese tegenvaller tegen Drita begint Antwerp zondag als één van de te kloppen teams aan de competitie. De weelde op de Bosuil is momenteel zo groot dat coach Mark van Bommel zelfs een halve eersteklasseploeg naar de B-kern kon sturen. Geschatte marktwaarde: dik twaalf miljoen euro. “Knopen doorhakken is altijd moeilijk”, aldus trainer Van Bommel. “Maar het is een zakelijke keuze en geen persoonlijke.”

24 juli