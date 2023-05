Politie maakt zich ondanks andere massa-events geen zorgen om titelwedstrijd Antwerp: “Niet meest uitzonderlijke match aller tijden”

Antwerp kan zondag om 15u30 zijn eerste titel in 66 jaar pakken. In supporterskringen wordt een bestorming van de gesloten Tribune 2 voorspeld. Uitgerekend in het openingsweekend van de Sinksenfoor, met ‘s avonds ook nog eens een uitverkocht Sportpaleis voor Elton John. De politie panikeert niet. Want: “Het is toch niet de eerste keer dat er een risicomatch plaatsvindt?”

Wie komend weekend naar Antwerpen wil, is gewaarschuwd. Het wordt druk. “Plan je reis. Vermijd de wagen en kom met het openbaar vervoer”, zegt de woordvoerder van politiezone Antwerpen.

‘t Stad maakt zich op voor een feestweekend. Op zaterdag opent de Sinksenfoor. Voetbalclub Antwerp ontvangt zondagmiddag Union op een uitverkochte Bosuil. Sir Elton John sluit het weekend af in het Sportpaleis. Dat zijn drie massa-evenementen binnen een straal van vijf kilometer.

Een buitenstaander vraagt zich af hoe de politie van Antwerpen dat in goede banen zal leiden. Stel diezelfde vraag aan de politie, en het antwoord klinkt bijna evident.

“Antwerp speelt om de twee weken een thuiswedstrijd. De Sinksenfoor is al een tijdje verplaatst naar de site Spoor Oost in Borgerhout. En in het Sportpaleis vinden constant evenementen plaats. De politie zal op alle locaties aanwezig zijn om alles in goede banen te leiden. Ook op vlak van ordehandhaving - al hopen we vooral dat dat niet nodig zal zijn.”

Feit is dat er geen grote schermen zullen zijn aan het stadion. Een gevolg van een gebrek aan (parkeer)capaciteit in de buurt van de Bosuil. Ook in de stad zelf zullen er geen locaties zijn waarop de kampioenenmatch zal uitgezonden worden voor een groot publiek.

Het moet zijn dat de omstandigheden toch een béétje anders moeten zijn omdat Antwerp voor het eerst in 66 jaar kampioen kan spelen. In de wetenschap ook dat tickets voor honderden euro’s worden verhandeld op de zwarte markt. Of dat in supporterskringen het gerucht gaat dat fans die geen ticket hebben kunnen bemachtigen van plan zijn om de gesloten Tribune 2 binnen te dringen tijdens de wedstrijd?

“Dat zijn zaken waar we in onze planning rekening mee zullen houden. Zoals we daar altijd rekening mee houden. Het is niet de meest uitzonderlijke match aller tijden. Het is toch niet de eerste risicomatch die Antwerp speelt? Denk maar aan de derby’s tegen Beerschot, of de komst van Club Brugge. Bovendien hebben de Union-supporters een goede reputatie.”

“En natuurlijk houden we rekening met een titel voor Antwerp. We staan in contact met de club en met de supportersfederaties over hun plannen voor een eventueel kampioensfeest.”

Hoeveel manschappen exact aanwezig zullen zijn voor Antwerp-Union kan de politie niet zeggen. “Zoals voor elke wedstrijd krijgen we bijstand van de federale politie in de vorm van een helikopter en cavalerie. We hebben zelf geen waterkanon, dus ook daar hebben we bijstand van collega’s nodig. Maar nogmaals: dat is niet anders dan op een andere risicomatch van Antwerp.”

