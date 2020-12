Pieter Gerkens, bijna door in Europa en straks tegen ‘zijn’ Genk: “De beste Gerkens ooit? Ik denk het wel”

Antwerp Krampen bij Gelin, maar Leko heeft weinig keus: véél spelen als je dat niet (meer) gewoon bent, hoe verant­woord is dat?

4 november Geen verrassing, de krampen van Jérémy Gelin zondag tegen Anderlecht. Tijd om hem – en andere Antwerpse zomertransfers – rustig te brengen, had Ivan Leko namelijk niet. En voor de Harouns, Mbokani’s, Refaelovs en De Laeten van deze wereld is op hun oude dag even rusten er ook al niet bij. Inspanningsfysioloog Peter Hespel over (te) snel en (te) veel spelen.