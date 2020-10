Paul Gheysens, de vader van het Antwerpse succes die nooit in de kleedkamer komt

Hij had zijn reactie na de match misschien iets anders kunnen verwoorden, maar de boodschap die Paul Gheysens wou overbrengen was wél duidelijk. De Antwerp-voorzitter is de eerste die jonge talenten kansen geeft, maar dat de eerste Antwerpse derby in hoogste klasse sinds 2004 door zo’n jonge ref als de 28-jarige Jasper Vergoote werd geleid, kon hij niet begrijpen. Vergoote floot nooit eerder een match van Antwerp of Beerschot en had slechts 11 matchen ervaring in 1A. Een broekje. Voor Gheysens hield de aanstelling van Vergoote een onverantwoord groot risico in. Terwijl er in het VAR-busje met Lawrence Visser nota bene een ref met meer nationale en internationale ervaring zat. Dat ging er bij Gheysens niet in. “Mocht het mét publiek geweest zijn, of Antwerp had niet gewonnen hebben, het was pas écht grote miserie geweest”, klonk het op de Bosuil.