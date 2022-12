Overmars opgenomen in ziekenhuis na licht hartinfarct, Antwerp: “Hij zal het tijdje rustiger aan moeten doen”

Jupiler Pro League Antwerp gaat met pijnlijke 3-0-cij­fers onderuit bij Standard na dramati­sche openingsfa­se en is leider af: “Een totale offday”

Antwerp is leider in de Jupiler Pro League af. En vooral de manier waarop zal pikken bij de Great Old. De 3-0-eindstand stond al na 9 (!) minuten op het scorebord. Standard was scherper, gretiger en efficiënter, en sluipt richting top vier.

17 oktober