Overmars haalde met verkoop van spelers meer dan half miljard euro binnen voor Ajax

Antwerp De imagoscha­de neemt hij er bij met de komst van Marc Overmars: hoe Paul Gheysens op 5 jaar tijd van de ruïne Antwerp een absolute topclub maakte

De komst van Marc Overmars is vintage Paul Gheysens. Niets is onmogelijk in het hoofd van de grote baas van Antwerp. De voorbije decennia heeft geen enkele club de gevestigde orde zo door mekaar geschud als de Great Old. Vijf jaar geleden zat Antwerp nog in 1B, met een wegrottend stadion. Gheysens wekte de slapende reus en maakte in één ruk zijn bouwbedrijf Ghelamco incontournable - in ’t Stad en ver daarbuiten. Dit is een verhaal over een meesterschaker die pionnen opoffert om heel het bord naar zijn hand te zetten. De imagoschade die daar mogelijk bijkomt, neemt hij erbij. Want: het moet vooruit gaan voor Paul de Bouwer.

13:51