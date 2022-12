Overeenstemming over 1 miljoen euro tekengeld gevonden: Nainggolan en Antwerp in onderling overleg uit mekaar

KIJK. Nainggolan in Deviltime over de breuk: “Begrijp niet dat deur volledig dicht is”

Radja Nainggolan (34) en Antwerp stevenden al langer op een scheiding af. De ex-Rode Duivel zat sinds half oktober in de B-kern, nadat hij werd betrapt op rijden zonder rijbewijs en vapen vlak voor de competitiematch op Standard. Daar kwam bij dat Nainggolans passage op de Bosuil geen onverdeeld sportief bleek. Begin november verklaarde Antwerps voorzitter Paul Gheysens bij HLN nog dat Nainggolan engagement miste. “Hij is niet helemaal gefocust op het voetbal”, aldus Gheysens. “Er zijn ook een paar dingen gebeurd die niet in overeenstemming zijn met de voorbeeldfunctie die Radja heeft. Hij heeft bepaalde keuzes gemaakt die hem min of meer onmogelijk maakten in de groep. Het is een spijtige verspilling van talent. Zowel voor Radja als voor de club is dit eigenlijk erg jammer.”

Aanvankelijk hoopte Nainggolan nog op een tweede kans, maar die deur werd half november helemaal gesloten. “In de voorbije weken hebben we alles intern nog wat meer laten bezinken, waarna we de knoop definitief doorhakten”, verklaarde Antwerps trainer Mark van Bommel onlangs. “Zonder er veel over uit te weiden: je gaat er niet zomaar uit.”

Quote Een terugkeer naar Italië, waar Radja in het verleden naam maakte, zou hij zeker zien zitten. Ook een overstap naar pakweg Amerika zegt Radja wel iets. Op een club in de woestijn zit hij dan weer minder te wachten Een bron in de entourage van Nainggolan, over waar diens toekomst kan liggen

Toch duurde het tot nu vooraleer er een akkoord werd gevonden omtrent een contractontbinding. Belangrijk twistpunt daarbij was het tekengeld dat Nainggolan nog claimde van de club. Naar verluidt had de middenvelder bij zijn komst in de zomer van 2021 één miljoen euro ontvangen en moest er dit seizoen nog een tweede miljoen op zijn rekening worden overgeschreven. Daarover bestond nu discussie. In de entourage van Nainggolan viel enkele weken geleden te horen dat de speler geen eurocent wou inleveren. Of Radja daadwerkelijk zijn been heeft stijf gehouden of een toegift heeft gedaan in ruil voor zijn vrijheid is niet duidelijk.

Vraag is nu wat Nainggolans volgende bestemming wordt. Want de voormalige international gaf aan dat hij nog wat langer wil doorgaan. “Een terugkeer naar Italië, waar Radja in het verleden naam maakte, zou hij zeker zien zitten”, klonk het eerder in Nainggolans omgeving. “Ook een overstap naar pakweg Amerika zegt Radja wel iets. Op een club in de woestijn zit hij dan weer minder te wachten.”