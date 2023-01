Opvallende uitspraken van Frey waren niet zomaar een ‘slip of the tongue’: waarom liep de emmer over? En wat nu?

JUPILER PRO LEAGUE De Kanté van de Bosuil: Alhassan Yusuf, de stille motor bij competitie­lei­der Antwerp

Een naamgenoot is een geseind terrorist, wat bij grenscontroles al eens problemen oplevert, maar zelf is Alhassan Yusuf (22) een doodbrave gast. Op het veld laat de stille motor van de competitieleider weliswaar niet over zich heen lopen: “Van zodra de bal rolt, heb ik een andere mindset.” Portret van de ‘anti-Lamkel Zé’.

30 september