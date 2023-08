Op zoek naar meer Vermeerens of waarom Antwerp de toekomst van zijn jeugd in handen van Jean Kindermans legt

KIJK. Open busrit, feestende spelers en enorme mensenzee op Grote Markt: de hoogtepun­ten van de Antwerpse titelvie­ring

Eén en al feest in Antwerpen na de waanzinnige titelontknoping. Vandaag werden de spelers van Antwerp gehuldigd in de binnenstad. Onder meer op een bomvolle Grote Markt, waar duizenden fans de kampioenen toezongen. Terwijl de spelers na de huldiging samen naar een poepchique restaurant trokken, vierden de fans in de straten van Antwerpen vrolijk verder. Iets gemist? Herbeleef de festiviteiten in onderstaande liveblog!