Onze watcher ziet hoe je geen pijl op Nainggolan en co kan trekken: “Maar drie punten leggen iedereen het zwijgen op”

Antwerp Manuel Benson in bloedvorm: “Vroeger ging zijn hoofd niet altijd akkoord met wat trainer hem vertelde”

De kleine pingelaar is een volwassen prof geworden. Halfweg de competitie zit Manuel Benson (24) aan vijf goals en vier assists, waarmee de winger van Antwerp aardig op weg is om het meest productieve seizoen uit zijn carrière neer te zetten. “Benson is iemand die veel vertrouwen en appreciatie van de trainer moet voelen. Ik heb de indruk dat Brian Priske hem dat geeft.”

20 december