“Onze mening is dus niets waard”: niet iedereen is blij met terugkeer Lamkel Zé, kan Vercauteren tijdbom ontmantelen?

Antwerp Leko hakt knoop door in keepers­kwes­tie: Butez weer onder de lat

16 december De knoop is doorgehakt. Volgens onze info neemt Jean Butez zonder ongelukken na twee wedstrijden toekijken zijn plaats weer in tussen de Antwerpse palen. Beiranvand verhuist weer naar de bank. Gélin kreeg weliswaar rood afgelopen weekend, maar omdat hij slechts één voorwaardelijke speeldag schorsing kreeg, kan hij zijn plek centraal achterin gewoon weer innemen. Ook De Laet - de voorbije twee matchen afwezig door blessure en schorsing - is er weer bij.