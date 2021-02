Onze chef voetbal ziet hoe Antwerp een herkenbare cultuur installeert: “The Winner Takes It All”

AntwerpBij Club Brugge is het ‘No Sweat/No Glory’. De cultuur van RSCA is anders - ‘We Are Anderlecht’. Maar hoe zit het bij de Great Old? “Antwerp, op álle lagen van de club, heeft de voorbije weken getoond dat bij hen ‘winnen’ zéér veel pardonneert”, vindt onze chef voetbal Stephan Keygnaert. “Doet Diagne bij het Antwerp van vandaag wat Diagne in november 2019 bij Club Brugge deed, dan zijn de gevolgen voor de speler waarschijnlijk anders.” Lees hieronder de volledige analyse.