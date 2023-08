Onze chef voetbal zag Janssen weer van kapitaal belang zijn: “Vincent, met de V van ‘veni, vidi, vici’”

Leven werd overleven. Antwerp knokte zich naar de overwinning. Met tien en zonder spits, maar Vincent Janssen had dan al gedaan waar hij zó goed in is. “Zou Van Bommel het bewuste artikel in Het Laatste Nieuws eens fijntjes onder de neus van zijn aanvaller geduwd hebben, in de hoop hem te prikkelen?”, vraagt onze chef voetbal zich af. De 1-0 van Janssen was geweldig. De rest was karaktervol. Op naar Athene. Op naar de Champions League.