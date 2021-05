Onze chef voetbal over het vertrek van Luciano D’Onofrio bij Antwerp: “Hij stond niet meer aan het roer van zijn schip”

Antwerp Waslijst aan afwezigen bij Antwerp, maar Vercaute­ren “is niet bezorgd”

27 februari Mbokani: onzeker. Beiranvand: out. Butez: nog niet wedstrijdklaar. Hongla: twijfelachtig. Miyoshi: hamstringprobleem. Gélin: geblesseerd. Haroun: nog niet fit. De Sart: nog niet selecteerbaar. Batubinsika: niet fit. De lijst geblesseerden bij Antwerp is lang, héél lang. Maandag trekt de ‘Great Old’ naar OH Leuven, voor een belangrijk duel met het ook op play-off 1.