Onze Antwerp-watcher ziet hoe Refaelov ondanks last aan de heup absoluut wou spelen en voor Grote Rafa Show zorgde

Standard, OH Leuven, Club Brugge én Anderlecht verloren. Antwerp kon vanavond meer dan een zaakje doen op de Freethiel. ‘t Mocht al eens, na de voorbije 0 op 9. Ondanks de bekerwinst, de prachtige Europese campagne - met winst tegen Tottenham als hoogtepunt - en de, zij het zeer tijdelijke, leidersplaats half oktober, klonk er zowaar hier en daar al kritiek op Ivan Leko en co. Go figure. Want gezien het loodzware programma van de Great Old was het toch ook niet zó’n verrassing dat ze verloren tegen Club Brugge en een veel frisser Genk, leek ons. Enkel de nederlaag tegen Zulte Waregem eerder deze week was niet ingecalculeerd en onnodig. Maar net daarom wilden Refaelov en co tegen Waasland-Beveren wel even enkele dingen rechtzetten.