Onze Antwerp-watcher ziet hoe Gouden Schoen Refaelov op non-actief werd gezet na crisisberaad op de Bosuil

Crisisberaad gisternamiddag op de Bosuil. ‘Wat doen we met Refaelov?’ was het enige agendapunt dat op tafel lag. Schoven aan: algemeen directeur Sven Jaecques, sportief verantwoordelijke Luciano D’Onofrio, voorzitter Paul Gheysens en Lior Refaelov zelf. Dat de kaarten ongunstig lagen voor de Israëliër, was al snel duidelijk. Het is namelijk een publiek geheim dat D’Onofrio niet zo hoog meer opliep met de Gouden Schoen. ‘t Is geen toeval dat Refaelov lang geen deftig voorstel kreeg van de Great Old en pas rijkelijk laat een goed aanbod kreeg, toen Paul Gheysens zich zélf ging moeien. De Ghelamco-baas was echter eerder deze week zó in zijn gat gebeten toen hij hoorde dat Refaelov naar Anderlecht ging, dat hij aanvankelijk, furieus als hij was, zelfs van plan was om de Israëliër geen euro meer te betalen. Ook van die kant hoefde Rafa gisteren dus nog weinig steun te verwachten. Bovendien was er een precedent. Ook Simen Juklerød tekende dit seizoen al elders, hij kwam sindsdien niet meer in actie. Dat ook hij een voorbeeldprof is en graag gezien in de kleedkamer? Whatever.