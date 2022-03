Onze analist Marc Degryse fileert de komst van Overmars: “Een grote vis, maar met een serieus reukje aan”

Eredivisie Amper anderhalve maand na de dickpics al naar Antwerp: hoe ‘golden boy’ Overmars van z’n Ajax-troon sukkelde en nu de scepter krijgt op de Bosuil

Anderhalve maand geleden stond Nederland in brand. Marc Overmars, de directeur voetbal van Ajax, stuurde een foto van zijn geslachtsdelen naar een vrouwelijke collega. Hoeveel vrouwen dienden klacht in? Welke grenzen had Overmars nog overschreden? En hoe groot was de impact van Overmars op het gigantische sportieve succes van Ajax de voorbije jaren?

