ONS RAPPORT. Een absolute uitblinker, drie spelers (waaronder een niet gesmaakt experiment) flirten met de buis

AntwerpNa een overdonderende eerste helft waarin Antwerp het naliet om Ludogorets al helemaal uit te tellen, zorgde de 1-1 van Despodov voor een schrikmomentje. Antwerp wist het even niet, maar Ritchie De Laet himself verloste de Great Old met de 2-1 en Benson maakte er ook nog 3-1 van. Gerkens, Hongla en Refaelov hadden ook recht op een eervolle vermelding.