“Ongelofelijk wat ze doen”: na vierde tegengoal beginnen Antwerp-fans luidkeels en onafgebroken te zingen

Opvallend in de tribunes van de Bosuil. Na de 0-4 en door Anderlecht overrompeld te zijn geweest, begonnen de Antwerp-fans luidkeels te zingen. Onafgebroken, zeker een kwartier lang. Geen boegeroep, geen ongenoegen. Wel applaus en steun dus aan de spelers. Nog niet vaak gezien. “Bijna iedereen was bij ons onder niveau. De beste man was ongetwijfeld de aanhang”, reageerde Antwerp-coach Brian Priske achteraf bij Eleven. “Het is ongelofelijk wat ze doen. Zelfs bij een 0-4-achterstand. Ik kan enkel mijn excuses aanbieden aan onze fans. Ze verdienen heel veel krediet. Dit was een schitterende manier om een ploeg in moeilijke tijden te steunen.”