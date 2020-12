Ondanks vermeende interesse uit MLS had Refaelov eerste gesprek met Antwerp

Antwerp't Is een work in progress. Het contract van Lior Refaelov, dé man van het seizoen tot dusver bij Antwerp, loopt eind juni volgend jaar af, maar... De Israëliër liet gisteren even in zijn kaarten kijken en wat blijkt: een verlengd verblijf is allerminst uitgesloten.

"De club en ik hebben intussen een eerste gesprek gehad", lichtte Refaelov een tipje van de sluier op. "In de komende weken gaan we op een voor iedereen zo goed mogelijke deal proberen uit te komen. We werken eraan", knipoogde hij, om daarna wel te benadrukken dat er voor de rest nog geen nieuws is. De goede verstaander heeft echter maar een half woord nodig: ondanks vermeende interesse uit de Amerikaanse MLS komt het in de nabije toekomst wel goed tussen Antwerp en Refaelov, toch?

De Israëliër deelde langs z'n neus weg ook nog een opvallend nieuwtje over de nationale ploeg. Want zo'n Refaelov in bloedvorm: die kunnen ze daar toch gebruiken, niet? Absoluut, zo blijkt. "Ik had de laatste twee matchen kunnen spelen, als ik wou. Ze vroegen me, maar ik zei 'nee'."

Dat waren wedstrijden in de Nations League, tegen Tsjechië en Schotland. "Ik wou me ten volle kunnen focussen op Antwerp. Zeker in coronatijden was tussendoor op één week naar twee, drie verschillende landen reizen niet mijn eerste prioriteit. Ik wou het risico niet nemen, verkoos al mijn energie en focus in Antwerp te steken. Het was een wijze beslissing, denk ik. Maar wat nu niet is, kan uiteraard in de toekomst wel nog komen", zette hij de deur nog open. Refealov speelde in het verleden 39 interlands voor Israël, hij scoorde daarin zes keer. Z'n laatste speelminuten dateren intussen van juni 2017, zijn laatste doelpunt was in maart dat jaar, tegen Spanje.

Gerkens test negatief, maar reist toch niet mee

All clear. Geen nieuwe coronagevallen bij Antwerp, zo bleek gisteren. De opluchting was groot bij sommigen. “Ik was toch vaak in zijn buurt geweest”, aldus Refaelov. Hij doelde natuurlijk op Pieter Gerkens, die eind vorige week nog positief testte. Maar kijk: zelfs de middenvelder was nu negatief. De Great Old dus met een gerust gemoed het vliegtuig op richting Londen vandaag, al zal dat desondanks toch nog zonder Gerkens zijn. UEFA-protocol. Als hij vrijdag opnieuw negatief test, mag hij zondag wel weer aantreden tegen Club Brugge.

De selectie: Butez, Beiranvand, Thiam, De Laet, Seck, B. Verstraete, Juklerød, Refaelov, Boya, Hongla, Miyoshi, Batubinsika, Ampomah, Benavente, Gélin, Benson, Buta, Haroun, Mbokani, Lukaku.

