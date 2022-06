Officieel: Vincent Janssen, de grootverdiener in België, tekent voor vier jaar bij Antwerp

JUPILER PRO LEAGUEDe officiële aankondiging is een feit. Vincent Janssen (28) heeft een contract voor vier seizoenen getekend bij Antwerp. Met de komst van de Nederlandse spits - goed voor een jaarsalaris van liefst 2,5 miljoen euro netto - is de toon gezet. The sky is the limit voor Royal Antwerp FC .

De transfer van Nederlands international Vincent Janssen naar Antwerp is helemaal afgerond. De 28-jarige spits stapte donderdagochtend met zijn vrouw Talia het Bosuilstadion binnen om een contract te tekenen. Twee dagen later - zaterdagmiddag - kondigde de Great Old de overgang officieel aan op haar kanalen. Janssen tekende een contract voor vier seizoenen.

De aanwerving van Janssen is een nieuwe straffe stoot voor Antwerp. Janssen past in het rijtje grote namen dat in de voorbije jaren al op de Bosuil passeerde. Zes jaar geleden werd de centrumaanvaller met AZ nog topscorer van de Eredivisie, waarna Tottenham hem overnam voor 22 miljoen euro. Door blessures en de zware concurrentie met Harry Kane kon Janssen zich in Londen nooit helemaal doorzetten. In de voorbije drie seizoenen was Janssen actief bij de Mexicaanse topclub Monterrey.

Met sportief directeur Marc Overmars en trainer Mark van Bommel vindt Janssen in Antwerpen twee landgenoten op sleutelposities terug. Janssen kan straks 2,5 miljoen netto per jaar gaan verdienen bij zijn nieuwe werkgever.

‘Make Antwerp great again’. Zes maand na de laatste kapitaalsverhoging van 21,6 miljoen euro is Antwerp FC een nieuwe weg ingeslagen. Paul Gheysens spaart kosten noch moeite om de top van het Belgische voetbal te veroveren - getuige daarvan de eerste toptransfer deze zomer, de komst van Vincent Janssen (28) op voorspraak van de nieuwe sportieve baas Marc Overmars.

De Great Old betaalt de doelpuntenmaker de komende vier seizoenen liefst 2,5 miljoen euro netto per jaar, wat van de Nederlander meteen de grootverdiener in de Jupiler Pro League maakt. Zo behoudt Janssen het riante salaris dat hij bij het Mexicaanse Monterey nog tot 2024 zou gaan verdienen. Een naar Belgische normen duizelingwekkend bedrag, dat zelfs het loon van Club Brugge-doelman Simon Mignolet met een paar tonnetjes overstijgt. Dat er in Deurne Noord ook voor Toby Alderweireld (33) een contract uit dezelfde grootorde ligt te wachten, zet het offensief van Gheysens en Antwerp alleen maar kracht bij. Eens het Qatarese Al Duhail het licht op groen zet, zal ook diens transfer snel afgerond zijn. En Antwerp aast ook op Dries Mertens.

Garantie op succes

Niet de aanvaardbare transfersommen, wél het loon van Janssen en straks wellicht ook dat van Alderweireld zijn significant. Net zoals Club Brugge de geldbuidel opentrok om alle problemen onder de doellat voor goed weg te nemen en het contract van Hans Vanaken in 2019 en 2020 tot tweemaal toe opwaardeerde, zo gaat ook RAFC all-in op wat in hun ogen een garantie op succes moet zijn. Niets lijkt Paul Gheysens te veel in zijn expansiedrang met Antwerp, dat qua loonmassa en investeringen intussen in dezelfde wereld als die van de landskampioen speelt. Qua structuur heeft Antwerp nog een heuse inhaalbeweging te maken, maar de middelen zijn in ieder geval voor handen. Waar Anderlecht creatief moet zijn, Gent en Genk proberen aan te klampen en Standard zich een weg uit het dal zoekt, lijkt Antwerp de jacht op blauw-zwart deze zomer definitief in te zetten.

