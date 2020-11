Oei, oei, Antwerp? Neen, onze watcher doet niet aan scorebordjournalistiek: “Dit komt wel goed”

Bekijkt u eerst even bijgevoegd kaderstukje. Daarin staan cijfers die verder gaan dan louter de 1-1, 0-1 of 1-0 van de voorbije weken. Cijfers die meer zeggen dan de twee op het scorebord. Wie louter op dat laatste zou afgaan, kan misschien denken dat Antwerp in een vormdip zit, het even niet meer weet, naar adem hapt of zelfs de weg kwijt is. Scorebordjournalistiek. En daar doen we niet aan mee.

Quote Ik heb een súpergroot respect voor Mbokani, maar ik wou winnen. En Mbokani was niet gevaarlijk Harde maar eerlijke Leko over de wissel van zijn spits

Waarom niet? Omdat Antwerp in die drie matchen o zo dominant was. Overheersend, op elk vlak. Dát, en niet die uitslag na 90 minuten, zullen ook de trainers van Antwerps tegenstanders zien tijdens hun analyses. Hoe vaak Antwerp de bal heeft. En wat ze ermee doen. Hoeveel kansen ze krijgen, hoe vaak ze opduiken in de vijandige zestien. Hoe zuiver ze zijn in de passing, hoe stevig in de duels. ’t Is bij momenten indrukwekkend, hoor.

Volledig scherm Lior Refaelov was opnieuw de gevierde man bij de Great Old. © BELGA

En nee, natúúrlijk is niet alles rozengeur en maneschijn. In de zone van de waarheid – en die zone heet niet toevallig zo – loopt het even niet vlot, is het te vaak ‘net niet’. En, niet onbelangrijk daarbij, Antwerp is in die zone bijzonder afhankelijk van Lior Refaelov en Dieumerci Mbokani. Die eerste scoorde zaterdag wéér. In zes van de acht laatste Antwerp-goals had Rafa een voetje (5 goals + 1 assist). Erg knap... maar ook erg tricky. Wat als hij plots Covid of een blessure zou oplopen? Of even een vormdipje kent? Hetzelfde gaat op voor Dieu. De Congolees – gisteren 35 geworden – maakte nu vijf matchen op rij geen doelpunt. Heel ongewoon voor zijn doen, ’t is dik anderhalf jaar geleden dat de goalgetter nog zo lang droog stond. Heel opvallend in die optiek trouwens: Mbokani werd op Oostende (in minuut 87 weliswaar) voor het eerst onder Leko voor het laatste fluitsignaal naar de kant gehaald. De laatste keer dat de Congolees tijdens een match zijn rugnummer aan de zijlijn zag, was bijna een jaar geleden.

Volledig scherm Jack Hendry in de achtervolging op Mbokani. © Photo News

“Waarom ik dat deed? Omdat ik een spits wou die zou scoren”, was Leko hard, maar eerlijk. “En ik heb een súpergroot respect voor Mbo, maar ik wou winnen. En Mbo was niet gevaarlijk. Dus wisselde ik hem. Wat niet wil zeggen dat hij de volgende match niet zal spelen en geen drie goals zal maken. Het was een beslissing van het moment.”

30 keer in de box

Nog belangrijk om te melden: het was uiteindelijk ook dankzij... doelman Jean Butez dat Antwerp nog een punt pakte. De Fransman is geruisloos aan een uitstekend seizoen bezig. Dat Antwerp nog maar twee keer een clean sheet veroverde, ligt niet aan hem, hoor. “Ik ga akkoord dat hij het goed deed, maar als we aan de overkant dertig keer in de box komen, moet je meer dan 1 doelpunt maken”, had Leko... een punt. “Onze dominantie was ongelofelijk. De manier waarop we die laatste drie matchen spelen is goed, als een echt topteam”, zag hij ook. “Maar we missen die finesse in het laatste derde van het veld. Hopelijk kunnen Ampomah, Benavente, Benson,... ons binnenkort iets extra’s geven. En begint Mbo weer goals te maken. We moeten kalm blijven en vertrouwen hebben. Goed voetbal levert uiteindelijk altijd resultaten op.”

Nagel op de kop, die laatste zin. In Leko’s zelfvertrouwen komt niet zo snel, en terecht, een deuk. Al zal het toch steken bij de Kroaat dat Antwerp tijdens die voorbije matchen zo met de punten smost. Antwerp had zomaar los op kop kunnen staan. ’t Was niet onterecht geweest. “Ik ben dus niet voldaan, nee. Want we kwamen om te winnen. Oostende was heel goed in de omschakeling, dus qua doelkansen was een gelijkspel wel een correct resultaat, maar als je zo dominant bent, you need to kill, moet je de match dooddoen», zuchtte hij. «Met onze manier van spelen moeten we drie, vier goals maken. Maar ik kan mijn jongens voor de rest niks verwijten. Resultaten zullen wel volgen, maar in een topclub wil je nú, en altijd, winnen.” Donderdag, op LASK, krijgt Antwerp een nieuwe kans om hun goed voetbal aan resultaat te koppelen. Doe zo voort, het komt wel goed.

Volledig scherm Tanghe stopt Refaelov foutief af. © Photo News