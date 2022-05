Nu ook officieel: Brian Priske niet langer trainer van Antwerp

“R. Antwerp F.C. heeft vandaag beslist om niet langer door te gaan met Brian Priske (45) als hoofdcoach”, meldt de club vandaag. “Brian was sinds afgelopen zomer aan de slag bij The Great Old. Hij arriveerde samen met twee Deense assistenten: Anders Nielsen (T2) en Peder Hansen (keeperstrainer).” Ook zij moeten vertrekken. “Antwerp F.C. bedankt Brian, Anders en Peder voor hun inzet voor de club en wenst hen verder alle succes toe.”

Met Mark van Bommel staat de nieuwe coach klaar. De voormalige vedette van onder meer Bayern München, Barcelona en PSV zal een contract tekenen voor twee seizoenen. Andries Ulderink wordt op de Bosuil zijn rechterhand. De T2 komt over van FC Twente. Hij was in het verleden actief als scout en assistent-trainer bij Ajax, en werkte onder Marc Overmars bij Go Ahead. Het is afwachten hoe de staf er verder zal gaan uitzien. Ook de spelersgroep staat een fikse opknapbeurt te wachten, met wellicht meer Nederlandse invloeden.