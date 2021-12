Niets meer op het spel, toch heeft Antwerp maar één doel: “Winst kan goed zijn voor Belgische coëfficiënt”

AntwerpVoor Antwerp staat er niets meer op het spel tegen Olympiakos morgenavond. “Maar we hebben één doel en dat is winnen”, zegt trainer Brian Priske.

10 uur op de Bosuil, matchdag - 1. De voorbereidingen voor morgen zijn volop aan de gang, Priske en Sam Vines zitten op de persconferentie. Om vooruit te blikken naar de wedstrijd van morgen tegen Olympiakos.

Voor de Great Old staat er niets meer op het spel. Het is uitgeschakeld in Europa na die dramatische laatste minuut in Frankfurt. Waar ze de fatale gelijkmaker slikten.

Dus wat mogen we verwachten tegen de Grieken? “We hebben niets te verliezen, dus we kunnen vrijuit voetballen”, aldus Vines. “We zijn ‘excited’ en willen de drie punten pakken.”

Zijn coach vulde aan: “We willen laten zien dat we ook in Europa kunnen winnen. We misten wat kwaliteit en wat geluk in bepaalde matchen. Het is de bedoeling om onze campagne op een positieve noot af te sluiten.”

Dat zal moeten gebeuren zonder Faris Haroun en Abdoulaye Seck - beiden niet op de Europese lijst - en wellicht ook Radja Nainggolan. Op de vraag of Priske geen risico zou nemen met de middenvelder grijnsde Priske: “Wellicht niet. En er zijn nog wat lichte blessures geweest, die jongens gaan we beschermen.”

Volledig scherm Radja Nainggolan. © Photo News

De moeilijkheid zal er in bestaan om de groep te motiveren aangezien kwalificatie niet meer mogelijk is. “Ik snap die opmerking, maar ik ben het daar niet mee eens”, besloot Priske. “Dit is onze job, die moeten we zo goed mogelijk doen. Ik weet het, de spelers weten het - motivatie is geen issue. Bovendien kan een eventuele overwinning een goede zaak zijn voor de Belgische coëfficiënt.”

Bijkomende uitdaging, de nul houden in Europa. Wat Antwerp dit seizoen nog niet gelukt is. Priske: “Het is geen doel op zich om een clean sheet te pakken, wel om te winnen. Al heb ik wel het gevoel dat we defensief meer solide zijn in de laatste maand.”

Volledig scherm Brian Priske. © Photo News