Nainggolan over zijn filmpje van vernield dak: “Ik heb serieus ‘op mijn oren’ gehad, maar ook zélf van mijn oren gemaakt”

AntwerpAlle spots op Radja Nainggolan. De middenvelder van Antwerp was één van de figuren van het afgelopen weekend. Baas op de Bosuil. Gisteravond kwam hij in ‘Extra Time’ nog terug op de gewonnen wedstrijd tegen Anderlecht , zijn sterke prestatie en het veelbesproken filmpje van het vernielde Bosuil-dak.

Of hij nog graag traint, werd gevraagd. “Ja, anders zou ik het niet meer doen”, antwoordde de Ninja. “Maar het fysieke vind ik niet het belangrijkste. Fitnessen is voor bodybuilders, lopen is voor atleten. Ik wil voetballen. Het fysieke werk is niet het liefste wat ik doe. Frey loopt te veel vind ik. Hij moet als diepe spits meer in positie blijven. Soms loopt hij naar de buitenkant om te crossen, maar staat er niemand in de zestien. Da’s soms van het goede teveel.”

Volledig scherm Links: Radja Nainggolan in het bewuste filmpje. Rechts: Nainggolan en Paul Geysens, op een archiefbeeld op de luchthaven. © RV

Gent beter dan Union

Nainggolan schrok van het niveau van het Belgische voetbal. “Moeilijker dan ik dacht. Niet het niveau op zich, maar het tactische, het is hier counter tegen counter heel de tijd, constant op en neer. Buitenspelers moeten het verschil maken. Als ploeg loop je in Italië slimmer dan hier, hier is het individueler. De ploeg met het meeste talent voorin, staat boven op het einde.”

Verrassende vaststelling nog die Nainggolan maakte: “Gent was veel sterker dan Union. Die hebben ons met tien man veel moeilijkheden bezorgd. Genk? Die hadden veel balbezit, maar weinig drang naar voor om ons pijn te doen.”

Volledig scherm Nainggolan op training. © BELGA

VAR maakt voetbal kapot

De meest opmerkelijke uitspraak deed Nainggolan over de videoref. “Met de VAR is het voetbal helemaal kapot vind ik. Als je nu aan een truitje trekt, ziet iedereen dat direct. Ik ben helemaal geen fan van de VAR. Scheidsrechters moeten fouten kunnen maken.”

Quote Ik heb serieus ‘op mijn oren’ gehad. Terecht, maar ik heb zélf ook van mijn oren gemaakt. Radja Nainggolan in ‘Extra Time’

Ook het extrasportieve kwam even aan bod. Dat iedereen wel eens een glaasje te veel drinkt, volgens Nainggolan. En: “Wat is er nu verkeerd aan een sigaretje roken? Ik heb getrainde longen. Dat relaxt mij. Ik zie daar niks verkeerd in. Mag een mens met een gewone job ook niet roken?”

Tot slot had Nainggolan het ook nog over het veelbesproken filmpje dat hij maakte over het kapotte dak van de Bosuil. “Ik moet zeggen dat hij er een goed dak op heeft gezet”, zei Nainggolan toen, verwijzend naar Paul Gheysens.

“Ach, dat was gewoon om te lachen. Het was zeker geen kritiek op de voorzitter”, kwam de middenvelder er op terug. “Maar hij heeft dat kritisch opgepakt en dat begrijp ik ook. Ik heb serieus ‘op mijn oren’ gehad. Terecht, maar ik heb zelf ook van mijn oren gemaakt. Ik had dat filmpje enkel in de groep van de spelers gepost. Er was dus een lek. Dat zal niet met kwaad opzet gelekt zijn en het is vergeten en vergeven, maar ik had graag gehad dat er iemand was opgestaan.”

Volledig scherm Radja Nainggolan. © Photo News