Na die fameuze examenmaand voor Van Bommel en co: het (donker)groene winterrapport van Antwerp

‘Mark van Bommel en Antwerp staan voor examenmaand’ , zo titelde HLN aan het begin van 2023. Acht topmatchen later mogen Van Bommel en co hun mooie winterrapport komen ophalen: enkel groene cijfers voor de ‘Great Old’ . En wel op deze ‘vakken’.

Punten pakken: onderscheiding

Op het hoofdvak ‘Punten pakken’ heeft Antwerp prima gescoord. Sinds Nieuwjaar sprokkelde de ploeg van coach Van Bommel 14 op 21 in competitieverband. Met dat gemiddelde ga je aan het einde van de rit normaal iets tekort komen om kampioen te worden, maar je mag niet vergeten tegen wie Antwerp het in januari en februari opnam. Tegenstanders van dienst waren AA Gent, Union, Oostende, Standard, Anderlecht, Club Brugge en Racing Genk. Van die zeven ploegen was enkel Oostende op papier een hapklare brok. In competitieverband werd alleen op het veld van Union verloren. Alleszins kon Antwerp het tij keren, nadat 2022 werd afgesloten met een mindere 9 op 27. En dat terwijl men in de voorbije weken een heleboel pionnen moest missen.

Volledig scherm © Photo News

Bekerdroom levendig houden: voldoening

Meer nog dan de titel is de beker dit seizoen een realistische doelstelling. Half januari kegelde Antwerp Racing Genk al uit het bekertoernooi. 0-3 werd het toen op Limburgse bodem, na één van Antwerps beste prestaties in de huidige campagne. Drie weken later verloor de ‘Great Old’ de heenmatch van de halve finales op het veld van Union. Begin maart moeten de jongens van Van Bommel voor eigen volk een 1-0-achterstand proberen op te halen. Niet onoverkomelijk, maar tegelijk niet evident. Union is immers een tegenstander die Antwerp niet echt lijkt te liggen.

Defensieve stabiliteit bevestigen: grootste onderscheiding

Antwerp had voor Nieuwjaar al een moeilijk te passeren verdediging, maar dat blok is de voorbije weken alleen maar hechter geworden. In de negen in 2023 gespeelde wedstrijden moest keeper Jean Butez zich slechts vier keer omdraaien. In de jongste drie competitieduels hield Butez telkens zijn netten schoon. Overigens hoefde de Franse goalie, die in deze campagne aan dertien clean sheets in de Jupiler Pro League zit, de voorbije weken zelden mirakels te verrichten. De Antwerpse defensie speelt op een hoog niveau en ook alle jongens daarvoor steken hun handen uit de mouwen. Zelfs diepe spits Vincent Janssen verdedigt met veel enthousiasme mee.

Volledig scherm © BELGA

Mooi voetbal brengen: voldoening

Antwerp begon flitsend aan 2023. Zowel tegen Gent, Genk (voor de beker), Oostende en Standard werd met ruime cijfers en overtuigend spel gewonnen. Nadien werd het in aanvallend opzicht een stuk minder. De matchen tegen Anderlecht, Union (beker), Club Brugge en Racing Genk leverden slechts één eigen goaltje op. Verzachtende omstandigheden: tegen Anderlecht moest Antwerp topschutter Vincent Janssen missen en tegen Club en Genk moest men het zonder creatieve brein Calvin Stengs doen.

Jongeren lanceren: grootste onderscheiding

Het is misschien slechts een bijvak, maar toch. Mark van Bommel heeft nooit gemopperd over de vele afwezigen waarmee hij werd geconfronteerd. In de plaats daarvan schonk hij volop vertrouwen aan jongeren zoals Arthur Vermeeren en Mandela Keita, die dat vertrouwen overigens allerminst beschaamden. Tussendoor mochten ook jeugdproducten Kobe Corbanie en Zeno Van Den Bosch debuteren. Qua lanceren van jong talent kan je eigenlijk niet meer vragen.

Volledig scherm Kobe Corbanie met Ritchie De Laet. © Photo News