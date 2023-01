Misnoegde Michael Frey hervat groepstraining bij Antwerp

Jupiler Pro League “Toby, wat ben jij slecht seg": Alderwei­reld praat in podcast Alex Agnew over zijn jeugdjaren en verklapt beste tegenstan­der

Comedian Alex Agnew en Andries Beckers mochten deze week Antwerp-speler Toby Alderweireld verwelkomen in hun podcast ‘Welcome to the AA’. De Rode Duivel had het onder meer over de prestatiedruk op jonge leeftijd, de beste tegenstander waar hij ooit tegen speelde, een lastige verplaatsing naar Kazachstan en de Champions League-droom met de Great Old.

7 oktober