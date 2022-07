Michael Frey, spits op zijspoor die Great Old eerste drie punten bezorgt: “Ik heb zelden een spits gekend die zo hard werkt voor het team, dan is de gunfactor groot”

24 keer scoorde Michael Frey vorig seizoen en dus leek het centrum van de aanval niet meteen het grootste probleem bij het stamnummer 1. Desondanks besliste Antwerps sportieve cel om er toch Nederlands international Vincent Janssen (eveneens 28) bij te halen. Janssen is, net als Frey, een tank. Maar van Janssen werd gezegd dat hij beter is in de combinatie. In de voorbereiding liet Janssen al af en toe mooie dingen zien. Na de Europese match van donderdag tegen Drita kreeg hij rust.

Dat was meteen het sein voor Michael Frey om te schitteren. Met twee doelpunten nekte hij KV Mechelen in de openingsmatch van de competitie. “Zeker mijn eerste goal was de moeite”, blikte Frey terug. “Toby Alderweireld verstuurde een gemeten lange bal, ik deed een slimme loopactie, een mooie controle en een goede kapbeweging. Nadien plaatste ik de bal binnen. Bij de penalty voor de 2-0 twijfelde ik niet: ik wou gewoon keihard trappen.” Mechels doelman Gaetan Coucke zat er nog wel bij, maar werd bijna mee door de netten gekegeld.

Iets verderop in de mixed zone vertelde ploegmaat Pieter Gerkens hoezeer iedereen binnen de rood-witte familie Frey zijn succesje gunde. “Ik heb zelden een spits gekend die zo hard werkt voor het team. Natuurlijk is de gunfactor dan groot.” De meegereisde Antwerp-supporters trakteerden Frey dan weer op een luid applaus toen hij na een dik uur werd afgelost door… Vincent Janssen. Ook bij de aanhang is Frey populair.

Knokker

Dat komt uiteraard omdat Frey een knokker is. De bonkige spits heeft in zijn carrière mooie momenten gekend, maar ook al genoeg mindere (een zware enkelblessure bij het Franse Lille, een pechseizoen vol kleinere blessures bij het Turkse Fenerbahçe, een degradatie bij Waasland-Beveren). Telkens bracht Frey’s enorme passie voor het voetbal hem er weer bovenop. Tijdens Antwerps recente stage in Oostenrijk stapte Frey doorgaans als eerste op het veld en als laatste er weer af. Daar zagen we geen speler die zich bij de situatie neerlegde.

“Ik zie ook niet in waarom ik de kop zou laten hangen”, aldus Frey. “Hoe groter de club, hoe meer concurrentie. Dat hoort erbij. We spelen allemaal voor Antwerp en hebben het zelfde doel. Persoonlijke doelstellingen komen op de tweede plaats. Het spreekt voor zich dat ik zo veel mogelijk wil spelen. Eventuele aanbiedingen zal ik bekijken, maar ik ben nog altijd hier en voel me happy.”

Verkoopprijs de hoogte in

Als het van Mark van Bommel afhangt, blijft Frey ook gewoon, hoewel het gerucht de ronde doet dat Frey ‘transferabel’ is. Of Frey met zijn goals tegen KV vooral zijn verkoopprijs heeft opgedreven, dan wel zijn speelkansen heeft verhoogd, wou een collega-journalist weten. “Ik ben heel tevreden over Michael en wil hem zeker graag houden”, was Van Bommels antwoord. “Door dat te zeggen, is de prijs ineens ook gestegen.” (knipoogt)

BEKIJK. Mark van Bommel op de persconferentie over Frey: