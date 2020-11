Meester Ivan heeft het braafste klasje van 1A: Antwerp maakt dit seizoen nog amper overtredingen

Als je de bal hebt, moet je geen fouten maken. Een waarheid als een koe, die dit seizoen zeker opgaat voor Royal Antwerp FC. De Great Old had meer dan 60 procent balbezit op de vorige speeldag tegen Standard, wat resulteerde in een bijzonder laag aantal overtredingen. Op 90 minuten werd er slechts viér keer een fout van een Antwerp-speler gefloten. Ook tegen Anderlecht - 70 procent balbezit - hoefden Faris Haroun en co zelden foutief in te grijpen. Royal Antwerp FC zit dit seizoen gemiddeld aan 8,83 overtredingen per match. Geen enkel team doet beter. Enkel Moeskroen (9,67) komt in de buurt en zit ook onder 10 fouten per wedstrijd.

Antwerp-speler Jeremy Gelin pakte geel tegen Anderlecht.

“Het is mooi om te horen, maar zijn niet bewust bezig met zo weinig mogelijk fouten te maken”, verduidelijkt Ivan Leko. “Ons hoofddoel is zoeken hoe we zoveel mogelijk goals kunnen maken en zo weinig mogelijk goals kunnen tegen krijgen. Maar het vermijden van fouten is uiteraard wél een aspect waarin we heel hard en bewust geloven. Wij staan voor power, pressinggame, de tegenstander beklemmen. En daar horen domme, bewuste fouten niet bij. Want een overtreding begaan, haalt het tempo uit de match, geeft de tegenstander meer tijd om zich te organiseren, om zich te herstellen. Wij proberen dus de bal te recupereren zonder fout. Dat is waarin we geloven. Overtredingen maak je als je moe bent of niet gefocust bent.”

Het rapportje van Antwerp staat in schril contrast met de bloedrode cijfers van KV Oostende, juist, vanavond elkaars tegenstander. KVO maakt gemiddeld haast dubbel zoveel overtredingen dan RAFC. Grootste belhamels bij de Kustboys zijn Andrew Hjulsager (27 fouten) en Cameron McGeehan (25). Benieuwd wat dat vanavond gaat geven.

Ondertussen is het brave klasje van Ivan Leko wel stap voor stap komaf aan het maken met de jarenlange reputatie van agressieve ploeg die het in het verleden met zich meedroeg. Antwerp was onder Laszlo Bölöni één van de meest vuile teams in onze competitie. Onderstaande cijfers geven dat, én het contrast met ‘Antwerp 2.0', perfect weer.

Antwerp's head coach Ivan Leko pictured during a training session of Belgian soccer club Royal Antwerp FC, Wednesday 04 November 2020, in Antwerp.