Matchwinnaar of niet: nieuw spandoek toont aan dat het wellicht nooit meer goed komt tussen Antwerp-fans en Lamkel Zé

‘La direction du club: putes de LZ’ was de Franstalige boodschap die werd meegegeven. Vrij vertaald: ‘Het clubbestuur is de hoer van Lamkel Zé’. Het zit (een deel van) de aanhang dus duidelijk niet lekker dat Lamkel Zé van het bestuur een nieuwe kans heeft gekregen in de A-kern. Er zat al langer een haar in de boter tussen het publiek en de knotsgekke Kameroener en toen Lamkel Zé onlangs aan het stadion opdook in een shirt van Anderlecht is er bij velen definitief iets gebroken. Een goaltje tegen Cercle Brugge maakt op dat vlak blijkbaar weinig verschil. Bovenstaand spandoek werd rond 8u opgehangen, maar zowat vijf minuten later werd het alweer weggehaald.