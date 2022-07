Mark van Bommel wil Antwerpse kern afslanken: “Binnenkort knopen doorhakken”

AntwerpOp dag vijf van Antwerps stage in het Oostenrijkse Waidring nam trainer Mark van Bommel de tijd om de pers te woord te staan. Wij gooiden hem vijf thema’s voor de voeten. “Dat de voorzitter en zijn familie nogal ongeduldig kunnen zijn? Die druk is toch juist mooi. Ongeduld is ambitie.”

Thema 1): DUIDELIJKHEID

Verschillende spelers lieten ons eerder op de week al verstaan dat Van Bommel hen meer tactische duidelijkheid probeert te bieden dan zijn voorganger Priske, onder meer door gebruik van videobeelden. “Het mooiste zou zijn dat je de spelers zo voorbereidt dat ze niet nerveus de wedstrijd ingaan. Kijk, ik gooi er veel in, hé. En dan blijft er in eerste instantie zestig procent hangen. De rest moet je later verder ontwikkelen.”

Thema 2): PEOPLE MANAGEMENT

“Ik heb in mijn carrière wel wat trainers gehad. Je gaat dan kijken naar hoe ze tactisch te werk gaan, maar ook hoe ze met mensen omgaan”, merkt Van Bommel op. “De ene slaat een arm om de schouder, de andere heeft nooit gesprekken. Daar heb ik veel van geleerd. Ik heb snel in de gaten hoe de karakters in mekaar zitten. En de spelers weten dat ik weet hoe zij zich voelen.”

Quote Een aantal jongens zal de club verlaten. Misschien zelfs meer dan andere jaren, want er zal ook nog wel iets bij komen. Mijn ideaal­beeld? Een kern van 24 veldspe­lers en vier keepers. Mark Van Bommel

Thema 3): ASSISTENTEN

Opvallende vaststelling tijdens de trainingen in Oostenrijk. Van Bommels assistenten Andries Ulderink en John Stegeman krijgen veel verantwoordelijkheid op het oefenveld. Toch werkten de drie nooit eerder samen. “Voor we hier begonnen, heb ik mijn speelwijze uitvoerig met mijn assistenten besproken”, aldus Van Bommel. “Zij staan erachter en weten exact wat ik bedoel. Ik moet hen kunnen vertrouwen en zij moeten mijn ideeën kunnen verwoorden.”

Thema 4): AFSLANKEN KERN

Antwerp zit met 27 veldspelers en vier keepers in Waidring. “Dat is te veel”, vindt Van Bommel. “Daarin moeten we terug. Zo open en eerlijk moet je zijn. Er gaan een aantal jongens de club verlaten. Misschien zelfs meer dan andere jaren, want er zal ook nog wel iets bij komen. Die knopen moeten binnenkort worden doorgehakt. Mijn ideaalbeeld? Een kern van 24 veldspelers en vier keepers.”



Thema 5): PERSOONLIJK EXAMEN

Nadat hij eerder werd bedankt bij PSV en Wolfsburg probeert Van Bommel zijn trainerscarrière nu weer op de rails te krijgen. “Ik wil me altijd bewijzen, maar niet speciaal omdat ik al eens werd ontslagen. Ik zit al heel lang in het voetbal en weet: als het slecht gaat, heeft de coach het gedaan. Trouwens, in mijn eerste jaar bij PSV haalden we 83 punten. In de vorige dertig jaar was je daarmee altijd kampioen, alleen toen niet. Dat de voorzitter en zijn familie nogal ongeduldig kunnen zijn? Die druk is toch juist mooi. Ongeduld is ambitie.”

