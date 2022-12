Mark van Bommel over ontsnapping aan carjacking: “Ik zou liegen als ik zeg dat ik er niet meer aan denk”

Antwerp2022 is voor altijd het jaar van de 30 op 30 bij Antwerp voor Mark van Bommel, maar ook van een onstnapping aan een carjacking. De Nederlander blikte er bij ‘De Telegraaf’ nog één keer op terug. “Het is van de zotte, maar ik heb op het moment zelf goed gereageerd.”

KIJK. Eén dag na de poging tot carjacking stond Mark van Bommel gewoon weer op het trainingsveld bij Antwerp

Eind oktober wou Mark van Bommel met zijn Porsche Panamera de parkeergarage van zijn appartement op het Antwerpse Eilandje inrijden. De Antwerp-coach werd tot zijn verrassing opgewacht door een man die hem beval uit te stappen. Van Bommel meende een pistool herkend te hebben en ging over in overlevingsmodus.

“Dan moet je snel handelen. Dat heb ik ook gedaan”, zei Van Bommel die één dag later alweer op het trainingsveld stond. “Door snel weer achteruit te rijden, kon ik ontkomen. Het was even schrikken, maar het is gelukkig goed afgelopen. Of ik ondertussen al wat ben bekomen van de shock? Natuurlijk.”

Veel meer woorden maakte Van Bommel er niet aan vuil, tot nu in een openhartig gesprek met ‘De Telegraaf’. “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik er niet meer aan denk. Het voordeel was dat ik altijd oplet. Toen ik bij AC Milan ging spelen in 2011 zeiden ze dat ik nooit dezelfde route naar huis moest rijden”, aldus Van Bommel.

“Dat doe ik tot de dag van vandaag. Als ik thuiskom, kijk ik ook altijd nog even in de spiegels voordat ik uitstap. Ik ben niet paranoïde, het is een automatisme geworden. Ik let altijd op. Tijdens dat bewuste moment voelde ik direct dat er iets niet klopte.”

Toen Van Bommel iemand op zich afkwam stappen met een zaklamp en een pistool gingen alle alarmen af in z’n hoofd. “Ik ben volle bak geremd en achteruit gereden. Het is allemaal van de zotte, maar ik denk dat ik op het moment zelf goed heb gereageerd.”

